Il Manchester United sarebbe al lavoro in queste settimane per provare a blindare il centrale Eric Bailly. Il difensore ivoriano è attualmente fermo per infortunio e dovrebbe rientrare a gennaio 2020 dopo il grave crack al ginocchio dello scorso luglio. Una stagione fermo, dunque, che però non sembra comprometterne il possibile futuro ancora con la maglia del club inglese. In estate, prima dello stop, lo aveva cercato il Milan e il nome di Bailly era finito sulle frequenze di radiomercato per club francesi e spagnoli. Adesso, la sensazione è che lo United lo valuterà al rientro e poi a gennaio si siederà al tavolo della trattativa. Anche perché è difficile immaginare che qualcuno, adesso, a scatola chiusa, chiami Bailly prima di conoscerne le reali condizioni e il recupero dall'infortunio.

Nome: Eric Bailly

Squadra: Manchester United

Età: 25

Ruolo: Difensore centrale

Nazionalità: Costa d'Avorio

Possibilità di rinnovo: 70%