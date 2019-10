In scadenza: Vertonghen, agli Spurs vietato perdere altre certezze

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un difensore con la sua esperienza farebbe comodo a tutti. Jan Vertonghen è da quasi otto anni uno dei perni del Tottenham arrivato ad un passo così dalla vittoria della Champions League. Classe '87, col passare degli anni ha acquisito sempre maggiore sicurezza, tanto da essere considerato ben presto uno dei migliori centrali della Premier League. Il Tottenham, però, con i suoi difensori ha un rapporto difficili: tutti in scadenza, 32enne belga compreso. Ma se il connazionale Alderweireld sembra sul piede di partenza, per l'ex Ajax il discorso è diverso. L'età che avanza non pare un problema, in realtà ha più volte ribadito di sentirsi nel pieno della sua carriera. Ed è così, tant'è che a più di qualche club italiano è arrivata la notizia della sua situazione contrattuale: le voci inglesi hanno riguardato Inter, Milan, qualcuna anche la Juventus. Ma, secondo il suo racconto, non l'hanno infastidito. "E qualcosa sul rinnovo s'è mossa", ha detto alla vigilia della scoppola presa dal Bayern Monaco in Champions. Un evento non determina, ma può condizionare. Gli Spurs vivono una situazione di caos e qualcosa potrebbe cambiare, ma resta il fatto che sarebbe un peccato perdere una garanzia difensiva così a parametro zero.

Nome: Jan Vertonghen

Squadra: Tottenham

Età: 32

Ruolo: Difensore centrale

Nazionalità: Belgio

Possibilità di rinnovo: 70%