In scadenza: Willian, pallino di tutti. Da Mou a Conte, da Sarri a Lampard

Willian è uno dei giocatori più rapidi del calcio internazionale, anche a trentuno anni. Esterno alto d'attacco, ha fatto le fortune di più allenatori e anche con Frank Lampard è uno dei pochi senatori all'interno di una rosa giovane e rivoluzionata. Il trentunenne è il punto di congiunzione tra il Chelsea che è stato e quello che sarà. Quello dei Mason Mount, dei Tammy Abraham, di un'infornata di giovani come pure Callum Hudson-Odoi, che sono e saranno le fondamenta dei Blues. Il punto è che, però, Willian è ora in scadenza e la filosofia della soicetà di Roman Abramovich, ovvero quella di non proporre accordi superiori a una stagione agli over 30, cozza con l'intenzione di trovare l'ultimo maxi contratto del giocatore. Così in molti sono in fila, tra questi anche la Juventus e il Barcellona. E Willian? Lui manda messaggi chiari al Chelsea. D'amore e di progettualità, insieme. "Voglio vivere a Londra, voglio restare qui". Per continuare a far felice Lampard.

Nome: Willian Borges da Silva

Squadra: Chelsea

Età: 31

Ruolo: Ala destra

Nazionalità: Brasile

Possibilità di rinnovo: 60%