Il Corriere della Sera racconta il momento della ricostruzione del Milan. "I dubbi della linea verde e l'incubo anno zero", scrive il giornale. Zvonimir Boban dice "serviva più esperienza" mentre Marco Giampaolo chiede tempo. Il punto è che il Milan era un enigma prima e lo è anche adesso, qualche errore sul mercato è stato commesso. Il risultato è stato un'opera di rinnovamente estrema, assoluta, quasi esasperate, l'impressione è che oggi come oggi questo Milan non sia immediatamente competitivo per un posto in Champions.