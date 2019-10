Inter-Juve - 1: le sfide nella sfida. Barella vs Matuidi: non c'è (quasi) storia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È la vigilia del derby d'Italia. Domani alle 20.45 torna Inter-Juventus: in assoluto, è la partita più giocata nella storia della Serie A. Due nuovi allenatori, Antonio Conte da un lato e Maurizio Sarri dall'altro. Due sessioni di mercato sontuose, e un tema centrale: lo scudetto, che dopo otto anni di dominio incontrastato dei bianconeri sembra essere di nuovo un discorso aperto. E molto passerà dal big match della settima giornata. Chi vincerà? Non abbiamo la risposta, ovviamente. Ma molto dipenderà anche dai duelli individuali. Abbiamo provato a "giocarli" per voi.

BARELLA CONTRO MATUIDI -

Ingeneroso, a livello di palmares, nei confronti del giovane sardo, che non può vantare i trofei del più navigato francese. Però è un po' la fotografia di Inter-Juventus: da un lato il nuovo che avanza, dall'altro il "vecchio" che difende la propria supremazia.

PERCHÉ PUÒ VINCERE BARELLA -

Conte gli ha dato tempo, ma l'ex Cagliari sta rispondendo presente. A differenza di Sensi, Barella sta "esplodendo" alla distanza. Ha nell'intensità le sue armi migliori, anche se rispetto ai tempi in rossoblù ha fisiologicamente abbassato il suo raggio d'azione. Curiosamente, pur concedendo parecchi centimetri al francese, ha una percentuale nettamente migliore di duelli aerei vinti: 41,7% a partita contro il modesto 25% di Matuidi. Rispetto al quale si produce molto più spesso in tackle e vince più duelli difensivi: rispettivamente 0,64 in media a partita contro 0,52 e 8,25 contro 7,85.

PERCHÉ PUÒ VINCERE MATUIDI -

Con numeri molto più bassi. Le percentuali di gioco del francese, in questa stagione, sono nettamente migliori rispetto a quelle di Barella su quasi ogni altro fronte: vince il 65% dei duelli difensivi contro il 52% dell'avversario. Pur commettendo più falli rimedia meno cartellini gialli, perde meno palloni (8,02 contro 9,11), segna quasi il doppio di quanto sarebbe lecito attendersi (0,17 gol medi nei 90' a fronte di 0,08 xG). Il campione del mondo, che sotto certi aspetti può considerarsi un riferimento per Barella nel ruolo, è stato una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione della Juve: tutti si aspettavano che mal si adattasse al gioco di Sarri. Invece ne è stato finora uno dei migliori interpreti.