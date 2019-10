Inter-Juve - 1: le sfide nella sfida. Brozovic vs Pjanic: ciak! Si gira

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È la vigilia del derby d'Italia. Domani alle 20.45 torna Inter-Juventus: in assoluto, è la partita più giocata nella storia della Serie A. Due nuovi allenatori, Antonio Conte da un lato e Maurizio Sarri dall'altro. Due sessioni di mercato sontuose, e un tema centrale: lo scudetto, che dopo otto anni di dominio incontrastato dei bianconeri sembra essere di nuovo un discorso aperto. E molto passerà dal big match della settima giornata. Chi vincerà? Non abbiamo la risposta, ovviamente. Ma molto dipenderà anche dai duelli individuali. Abbiamo provato a "giocarli" per voi.

BROZOVIC CONTRO PJANIC -

Gara tra registi. Entrambi inattesi: ai rispettivi inizi, il croato era considerato un duttile e talentoso tuttofare, mentre il bosniaco era visto come un giocatore prevalentemente offensivo. Spalletti e Allegri ne hanno formattato (e probabilmente migliorato) la carriera. Conte e Sarri li hanno confermati nelle rispettive attribuzioni. Delle sfide nella sfida, è quella più diretta sul piano tattico.

PERCHÉ PUÒ VINCERE BROZOVIC -

Le chiavi del centrocampo sono nelle sue mani. È, complessivamente, un giocatore più completo rispetto all'avversario, anche banalmente dal punto di vista fisico e di copertura: oltre a guidare la squadra, EpicBrozo svolge anche un importante ruolo da frangiflutti, con 9.1 duelli difensivi a partita (a fronte dei 5.6 di Pjanic) di cui il 58.2% finiscono con la sua vittoria. Rispetto allo juventino, la maggiore capacità difensiva di un giocatore nato come offensivo sarà un elemento della partita, anche perché spesso e volentieri Brozovic dovrà vedersela direttamente con Ramsey, più che con Pjanic. Ha tolto, inoltre, parecche castagne dal fuoco al Biscione: 3 gol in stagione. In generale, la chiave per battere la Juve può essere quella di provare a impostare la partita su ritmi alti, ai quali i bianconeri non sembrano ancora abituati. È un rischio, ovviamente, ma il lato fisico è quello in cui Brozovic può mettere in difficoltà l'ex Lione.

PERCHÉ PUÒ VINCERE PJANIC -

A proposito di castagne e fuochi, nelle ultime uscite Mire è stato il vero e proprio trascinatore della squadra di Sarri, sbloccando alcune situazioni complicate. A livello di regia pura, ha un quid in più, una genialità che al croato manca ancora e forse è connaturata ai due diversi modi di giocare. I numeri sono molto vicini, ma sono quasi tutti a favore del bosniaco della Juve: Pjanic tocca più palloni (77,25 contro 74,97 passaggi a partita) e lo fa meglio (92% di precisione contro 91,6%). Lancia di più (5,64 a 5,29) e offre più filtranti (1,62 a 1,42), con una presenza nella trequarti avversaria molto più stabile (14,52 passaggi a partita contro 10,97). Come detto, sono numeri non molto distanti, ma quasi tutti favorevoli al bosniaco. In formissima: entrambi hanno segnato 3 gol, ma Pjanic ne ha segnati due nelle ultime tre gare.