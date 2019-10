Inter-Juve - 1: le sfide nella sfida. Godin vs CR7: è la 32^ volta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È la vigilia del derby d'Italia. Domani alle 20.45 torna Inter-Juventus: in assoluto, è la partita più giocata nella storia della Serie A. Due nuovi allenatori, Antonio Conte da un lato e Maurizio Sarri dall'altro. Due sessioni di mercato sontuose, e un tema centrale: lo scudetto, che dopo otto anni di dominio incontrastato dei bianconeri sembra essere di nuovo un discorso aperto. E molto passerà dal big match della settima giornata. Chi vincerà? Non abbiamo la risposta, ovviamente. Ma molto dipenderà anche dai duelli individuali. Abbiamo provato a "giocarli" per voi.

GODIN CONTRO CRISTIANO RONALDO -

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Un anno di pausa, e due che si sono scontrati per oltre un decennio in quel di Madrid si ritrovano. Diego Godin contro Cristiano Ronaldo, ma non è più Atletico contro Real. Il bilancio fin qui? Quasi in perfetta parità: 31 gare complessive, 11 vittorie per il portoghese, 10 per l'uruguaiano e 10 pareggi. Il primo confronto? Un Manchester United-Villarreal del 2008.

PERCHÉ PUÒ VINCERE GODIN -

Perché, dopo un dominio assoluto del portoghese, negli ultimi anni i confronti in Liga sono stati spesso e volentieri appannaggio del difensore sudamericano. Schierato come "Barzagli dell'Inter", cioè terzo di destra e non centrale di difesa, l'ex colchonero ha convinto anche chi pensava che l'ambientamento al campionato italiano potesse essere più complicato. Ha contenuto giocatori più rapidi di lui come Immobile e Leao, e con lui in campo finora l'Inter non ha subito gol in campionato. Ha dato fastidio, più volte, a sua maestà CR7: l'ultima volta in Russia, quando l'Uruguay ha estromesso il Portogallo dai mondiali. Le statistiche? Ottime, ma in un confronto tra mostri sacri sembra quasi riduttivo guardare ai numeri di una stagione.

PERCHÉ PUÒ VINCERE CRISTIANO RONALDO -

Perché comunque ha vinto spesso, e quando contava. Chiedere informazioni sulla finale di Champions del 2014: Godin illuse l'Atletico, Ronaldo portò alla vittoria il Real dopo il regalo di Sergio Ramos nel recupero del tempo regolamentare. Partito col freno a mano leggermente tirato, nelle ultime tre gare il portoghese ha segnato tre gol, inserendosi sempre più nel cuore della manovra di Sarri, trascinando la sua Juve. E poi far vincere Godin riporterebbe in pareggio il confronto degli scontri diretti: sappiamo tutti quanto CR7 ci tenga, a questi dati.