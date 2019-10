Inter-Juve - 1: sfide nella sfida. De Vrij vs Ramsey: cervello e grimaldello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È la vigilia del derby d'Italia. Domani alle 20.45 torna Inter-Juventus: in assoluto, è la partita più giocata nella storia della Serie A. Due nuovi allenatori, Antonio Conte da un lato e Maurizio Sarri dall'altro. Due sessioni di mercato sontuose, e un tema centrale: lo scudetto, che dopo otto anni di dominio incontrastato dei bianconeri sembra essere di nuovo un discorso aperto. E molto passerà dal big match della settima giornata. Chi vincerà? Non abbiamo la risposta, ovviamente. Ma molto dipenderà anche dai duelli individuali. Abbiamo provato a "giocarli" per voi.

DE VRIJ CONTRO RAMSEY -

L'uomo che sta al centro della difesa, contro il trequartista che ha scompaginato le idee di Sarri. Aaron Ramsey arriverà, verosimilmente, in corsa allo scontro con Stefan De Vrij. L'olandese ce la farà?

PERCHÉ PUÒ VINCERE DE VRIJ -

I paragoni con la prima Juve di Conte sono abbastanza inevitabili. In quell'undici, il ruolo che oggi è dell'olandese spettava a Bonucci. Rispetto al viterbese, De Vrij ha con tutta probabilità qualcosa in meno in termini di manovra, ma è più completo ed efficace a livello difensivo. Più che un confronto diretto, la sfida tra il centrale e il trequartista dipenderà da come Inter e Juve riusciranno a controllare la partita: in questo senso, l'ex Lazio è indispensabile, nelle economie di gioco nerazzurre. Dopo Brozovic e Skriniar, è infatti il giocatore col maggior numero di passaggi medi a partita (60,8), ma con un precisione a dir poco invidiabile (94%, è quello che arriva meglio sotto questo profilo considerando i 22 che andranno in campo). Poche sbavature in questa stagione.

PERCHÉ PUÒ VINCERE RAMSEY -

Pressando. Perché, se De Vrij è fondamentale nell'orchestrare la manovra da dietro, il gallese potrebbe mettere in difficoltà l'Inter aggredendo sia lui che Brozovic. Se terrà un ritmo alto (e in questo senso potrebbe non essere un'assurdità schierae Bernardeschi al suo posto), il trequartista della Juve potrebbe forzare gli errori degli avversari. O ancora, galleggiando nel mezzo dei due cervelli interisti, costringere almeno uno dei due a occuparsi di lui togliendo tempo all'impostazione. Ha portato Sarri a passare, almeno fino al ritorno di Douglas Costa, dal 4-3-3 al 4-3-1-2. Ed è più abituato di molti avversari alla tensione: all'Arsenal, di big match, ne ha giocati parecchi.