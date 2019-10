Inter-Juve, -2, Bonucci: "Conte era perfetto dopo Calciopoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga intervista a Sky Sport, Leonardo Bonucci, capitano della Juventus che domenica sera sfida l'Inter, ha ricordato anche il rapporto con Antonio Conte. "Ci ha trasmesso fame, voglia di non mollare mai, la mentalità che ti permette di andare oltre i fastidi per arrivare all'obiettivo. Ci ha inculcato questo dal primo giorno, Conte è stato perfetto per quella Juventus: gli serviva una chance con una grande e noi dovevamo tornare grandi dopo Calciopoli. Avevamo bisogno di qualcuno così, che ci facesse capire cosa volesse dive indossare questa maglia. Dopo tre anni alla grande, il nostro percorso di crescita è continuato e le strade si sono divise ma i rapporti sono comunque rimati".