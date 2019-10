© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Bonucci, capitano della Juventus, a Sky Sport 24 ha parlato anche di Matthijs de Ligt. "Ha tutto per diventare il migliore del mondo. Deve crescere gradualmente, gli è stato messo troppo peso addosso nelle prime gare. Tutti ci siamo passati, è parte del nostro lavoro e ora è più sereno. Gli piace giocare il pallone come a me, è scuola olandese. Però a differenza mia è più forte e cattivo nell'uno contro uno, nel giocare a uomo per questo abbiamo incontrato qualche difficoltà".