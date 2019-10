Inter-Juve, -2: Conte e il ristorante da 100 euro, per Jovetic e Iturbe

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una delle frasi più conosciute - e rinfacciate - del periodo juventino di Antonio Conte arriva all'ultimo. Quando il tecnico, nel 2014, fece capire che la Champions non poteva essere un obiettivo realistico. "Non puoi sederti al ristorante da 100 euro con 10 euro in testa. In Europa ci sono squadre economicamente irraggiungibili, per me sarà molto dura vedere una squadra italiana in finale di Champions League da qui a tanti anni a venire". Senti chi parla, verrebbe da dire, perché l'anno successivo Max Allegri riuscì a portare i bianconeri fino alla finale di Berlino, poi persa contro il Barcellona.

Ora la Juventus può mangiare dove le pare, grazie all'acquisto di Cristiano Ronaldo, un anno fa, e quello di De Ligt, durante questa estate. Una inversione di tendenza all'insegna dell'aumento di capitale - che per Exor sono bruscolini - ma nelle ultime due stagioni sono arrivati altrettanti quarti di finale, in parte deludente contro l'Ajax, a un passo dalla rimonta storica al Bernabeu, dove il Real era in bambola fino alla rovesciata di Ronaldo.

I 100 euro sono stati anche il motivo, nell'estate del 2014, della separazione. Dovuta a due mancati acquisti, principalmente: il primo è quello di Iturbe, finito nel dimenticatoio dopo le annate tribolate a Roma, il secondo è quello di Juan Cuadrado, arrivato poi nell'estate successiva dopo sei mesi al Chelsea. Un anno prima era fallito l'arrivo di Stevan Jovetic, con la Fiorentina che voleva circa 30 milioni e i bianconeri intenzionati a non soddisfare le richieste.