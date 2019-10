Inter-Juve, -2: Conte e il tabù vittoria: una sola dal 2010 a oggi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter si troverà davanti il tabù San Siro, domenica sera. Perché nell'era post triplete i nerazzurri hanno avuto la meglio solamente una volta contro la Juventus, nel 2-1 del 2016, quando Perisic e Icardi riuscirono a ribaltare l'iniziale vantaggio di Lichtsteiner, arrivato a metà secondo tempo. Per il resto solo mezze delusioni o amarezze, in particolare quella del 2017-18, la più fresca, quando l'Inter si trovò sul 2-1 (pur in dieci uomini per espulsione di Vecino) fino a pochi minuti dalla fine.

È la gara che fece perdere la testa al Napoli di Maurizio Sarri, in hotel a Firenze. Il mancato cartellino rosso a Pjanic, combinato dall'autogol di Santon e dalla rete finale di Higuain cambiò le sorti di un campionato che avrebbe potuto premiare gli azzurri, disorientati il giorno dopo nel 3-0 della Fiorentina, che consegnò di fatto lo Scudetto alla Juventus.

Quattro sconfitte e quattro pareggi negli ultimi nove incontri di campionato, un discreto dominio per una sfida che si dovrebbe considerare equilibrata. Anche da questi numeri si comprendono gli otto Scudetti consecutivi per una squadra che, negli anni, ha avuto davvero pochissimi rivali. Antonio Conte può essere lo scoglio più difficile per un altro anno da dominatori.