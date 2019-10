Inter-Juve, -2 Conte e la svolta del big match: nel 2011 fu il Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel 2011-12 la Juventus di Antonio Conte partì in maniera discreta, ma non eccelsa. Nove punti nelle prime cinque giornate, pareggi contro Udinese, Bologna e Catania, vittorie solamente con Parma (larga) e Siena, uno 0-1 striminzito. Alla settima arrivò il Milan, all'Allianz Stadium, per quella che poteva essere una sfida epocale. E lo fu davvero, perché il 2-0, firmato dalla doppietta di Marchisio - negli ultimi minuti del match - sembrò l'investitura giusta per diventare la prima avversaria dei campioni d'Italia.

Il Milan, guidato da Massimiliano Allegri, era probabilmente superiore. Aveva campioni in campo, da Ibrahimovic a Thiago Silva, Seedorf e Cassano, Zambrotta e Nesta. La Juventus invece aveva in campo la BBC - con qualche anno in meno sul groppone - più un discreto centrocampo formato da Pirlo, Vidal e Marchisio, appunto

Stavolta il big match arriva alla settima., perché lo strapotere della Juventus è iniziato proprio otto anni fa, con Antonio Conte sulla panchina. Potrebbe finire adesso, per effetto della stessa mano, considerando che tra i due l'incognita è Maurizio Sarri, a secco di campionati vinti ma con, in bacheca, l'Europa League della scorsa annata vinta a Baku. Solo che la differenza è palpabile, anche dal punto di vista dei risultati: Conte è partito vincendo sei gare su sei, ma la Juventus ha pareggiato solo una gara finora, a meno due. Insomma, è la sfida per cambiare le regole: non decisiva, ma certamente spartiacque.