Inter-Juve, -2: Conte ha speso 136 milioni. Solo 54 per Elia e Pirlo

Sono state spese pazze, quelle dell'Inter per l'estate 2018-19. Perché, sotto la guida di Antonio Conte, i nerazzurri hanno deciso di puntare molto sull'artiglieria pesante, dai 65 di Lukaku ai 12 di Barella, senza considerare diritti o obbligo di riscatto. Di fatto sono stati 136 i milioni spesi per allestire una squadra che potesse competere su tre fronti, sebbene il campionato sia il principale, quello di più facile accesso. Se non ci fosse la Juventus, ça va sans dire, come sempre più che favorita nella corsa al Tricolore.

D'altro canto, otto anni fa, la Juventus ne spese solamente 54. Era la prima estate di Conte, Marotta riuscì a prendere Pirlo e Vidal, ma anche alcune "sòle" come Eljero Elia, messo nel dimenticatoio sin da subito (con il passaggio dal 4-2-4 al 3-5-2). Arrivarono pure Lichtsteiner e Giaccherini, ma il più pagato fu Vucinic, 15 milioni alla Roma. Altri tempi, ma il Milan poteva contare su Ibrahimovic e Thiago Silva, con il primo che non aveva ancora perso un campionato nella sua carriera da professionista, mentre il brasiliano si infortunò e dovette abbandonare la corsa Scudetto.

Curiosità: dopo la mancata assegnazione del gol di Muntari, abbastanza evidente per tutto lo stadio eccezion fatta per arbitro e collaboratori, si racconta che Conte abbia detto a Galliani "siete la mafia del calcio", come riportato in un articolo su La Gazzetta dello Sport.