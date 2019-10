Inter-Juve, -2: Conte-Sarri, l'unicum del Chelsea 2018. Con frecciate

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella passata annata ci fu un avvicendamento che rappresenta quasi un unicum nella storia del calcio. Un tecnico che inizia la preparazione, ben sapendo che è un "dead man walking", praticamente già esonerato. E l'altro che non riesce a liberarsi, perché sul suo capo pende una clausola rescissoria.

È la storia di Antonio Conte e Maurizio Sarri, del loro avvicendamento a Cobham, quartier generale del Chelsea. Conte inizia la preparazione, Sarri lo rimpiazza dopo il pagamento di cinque milioni di euro da De Laurentiis. Era il 13 luglio del 2018, dalla sera alla mattina il tecnico era cambiato: forse per ripicca non c'è mai stata una separazione consensuale e in ballo c'era una causa da 11,3 milioni di euro, vinta poi a maggio.

"Il merito va riconosciuto a questi ragazzi che nonostante fossero privi di un’organizzazione tattica ottimale sono riusciti comunque a portare a casa diversi punti". La frecciata nei confronti di Conte era abbastanza chiara, ma l'allenatore ha fatto spallucce ed è andato avanti. Sarri, pur ostracizzato in parte dai tifosi, è riuscito a vincere una Europa League (a Baku, contro l'Arsenal) incominciando a riempire la sua bacheca.

"Dico che qualcuno deve stare tranquillo e sereno perché ora sta dalla parte forte". È invece l'attacco nei confronti dell'ex Napoli, che aveva spesso messo l'accento sul potere della Juventus. Scintille da Derby d'Italia.