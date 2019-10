© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gazzetta.it racconta "il genio di Sarri" e "come il nuovo tecnico della Juventus ha dato la sua impronta". In estate l'organico largo richiedeva delle scelte ma "il caso, la sfortuna, l’ingegno e la duttilità di pensiero gli hanno finora agevolato il compito". Tra infortuni in difesa, tra terzini e centrali, gli esterni che non ci sono, Douglas Costa ko su tutti, ha cambiato modulo. "Spazio al 4-3-1-2, col gallese trequartista dietro alle punte. Modulo confermato positivamente in Champions col Leverkusen. E domenica anche con l’Inter. Unico dubbio: Higuain o Dybala?".