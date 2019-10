© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della lunga chiacchierata con Sky Sport, Lautaro Martinez ha parlato anche dello stretto rapporto d'amicizia con Lionel Messi e di un possibile futuro con lui al Barcellona. "Sono felice di avere la maglia di Messi, adesso è a casa mia. La nostra amicizia? Il rapporto è nato in Nazionale, è un giocatore attento ai dettagli, per me è un riferimento. Ci sono tanti nuovi in Nazionale, l'aspetto è importante così come quello umano, per formare un gruppo. Far parte della Seleccion, la Nazionale più forte del Mondo, è importante. Con lui al Barcellona? Per me è un sogno giocare con lui in Nazionale, lo ammiravo da bambino, ma poi penso all'Inter. Ho la testa all'Inter, ho tanti obiettivi che voglio raggiungere qui".