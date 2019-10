Inter-Juve, -2: Lautaro esalta Conte: "Con lui è cambiata la mentalità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervista a Lautaro Martinez, punta di casa Inter, a Sky Sport. "Sono felice di avere la maglia di Messi, adesso è a casa mia. La nostra amicizia? Il rapporto è nato in Nazionale, è un giocatore attento ai dettagli, per me è un riferimento. Ci sono tanti nuovi in Nazionale, l'aspetto è importante così come quello umano, per formare un gruppo. Far parte della Seleccion, la Nazionale più forte del Mondo, è importante. Con lui al Barcellona? Per me è un sogno giocare con lui in Nazionale, lo ammiravo da bambino, ma poi penso all'Inter. Ho la testa all'Inter, ho tanti obiettivi che voglio raggiungere qui".

Sulla gara contro il Barcellona. "Abbiamo imparato molto. C'erano tanti giovani in campo, sapevamo della classe degli avversari. Non siamo riusciti a vincere per nostri errori, altrimenti non perdi le partite se non sbagli. Cercheremo di correggere gli errori, trasformarli in cose positive".

Su Conte. "Ha voglia di lavorare e di farci imparare, di farci crescere. Da quando è arrivato, dal primo giorno, mi ha chiamato e mi ha detto che aveva voglia che facessi parte dell'Inter. Mi piace molto, ha un modo di pensare e di guidare la squadra importante. Chiede lavoro duro, serio, in campo esce quel che si vede in settimana".

Su Lukaku-Lautaro contro Ronaldo-Higuain. "La Juventus ha tanti giocatori importanti, sarà una gara complicata come mercoledì. Cercheremo di recuperare, tutti, per affrontare la gara al 100%".

Sulla sfida a CR7. "Conosciamo la classe di Cristiano, lui e Messi sono giocatori importanti. Cercheremo di fermare lui e gli altri giocatori importanti della Juventus. Uno come lui, però, può spezzare gli equilibri".

L'Inter è pronta a vincere lo Scudetto? "Cerchiamo di pensare gara dopo gara, la mentalità di quest'anno è diversa grazie al tecnico, ai nuovi. Vedremo più avanti a che punto saremo".

E' l'anno di Lautaro Martinez? "Ho vissuto un anno di adattamento, mi aspettavo di giocare di più ma per tante ragioni non è successo. Adesso va bene, anche in Nazionale è andata bene: ho più fiducia in me stesso, spero di giocare con questa intensità. Conte ci insegna tanto, giorno per giorno, l'importante è lavorare per la squadra".

Su Icardi. "Si è trattato di un problema tra lui e il club, aveva bisogno di giocare e sono contento che al PSG stia giocando. Ci ho parlato, come altri: sono contento che gli stia andando bene, mi ha aiutato tanto quando sono arrivato qui".