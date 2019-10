© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della lunga intervista a Sky Sport, Lautaro Martinez, attaccante argentino dell'Inter, rilasciata alla vigilia del Derby d'Italia contro la Juventus, ha parlato anche della sua esperienza. Con una piccola frecciata anche per Luciano Spalletti. "Ho vissuto un anno di adattamento, mi aspettavo di giocare di più ma per tante ragioni non è successo. Adesso va bene, anche in Nazionale è andata bene: ho più fiducia in me stesso, spero di giocare con questa intensità. Conte ci insegna tanto, giorno per giorno, l'importante è lavorare per la squadra".