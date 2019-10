Inter-Juve, -2 Lukaku sfida i bianconeri: dopo un'estate di corteggiamenti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Romelu Lukaku si prepara ad affrontare la Juventus. Dopo aver saltato la gara contro il Barcellona per precauzione, il centravanti belga ha pienamente recuperato e oggi svolgerà l'allenamento un gruppo, mentre domenica farà coppia con Lautaro Martinez, vista anche la squalifica di Sanchez. Il belga andrà alla ricerca del suo quarto gol in campionato, proprio contro quella Juve che in estate lo ha corteggiato e inseguito ma che a San Siro se lo troverà di fronte. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.