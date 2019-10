© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aaron Ramsey, nel corso della lunga intervista alla BBC, ha elogiato anche il suo nuovo allenatore: Maurizio Sarri. "Di lui ho avuto davvero un'ottima impressione. Ha nuove idee per le quali stiamo lavorando duramente per mettere in pratica. Ancora non sta andando del tutto come vorremmo ma per altri lati sì. Pian piano stiamo migliorando e implementando la crescita sui ruoli e sulle responsabilità da prendere".