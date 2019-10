Inter-Juve, -2, Ramsey: "Sono in un club dominante, qui per vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aaron Ramsey ha rilasciato una lunga intervista alla BBC. Il gallese ha parlato con il media britannico di tanti temi. Dal suo addio all'Arsenal alla Juventus fino a Cristiano Ronaldo.

Sul mancato rinnovo con l'Arsenal. "C'è stata molta confusione, la decisione è stata presa e questo è quanto, così ho dovuto guardare ad altre opzioni. L'Arsenal era in un periodo di transizione all'epoca, ora hanno tanti giocatori di qualità e talenti che stanno sbocciando. La direzione che stanno prendendo è quella giusta ma adesso io penso solo alla Juventus".

Sui bianconeri. "Ho avuto un'opportunità pazzesca in un grande gigantesco. Voglio esserne parte, godermela. Posso aiutare i miei compagni, adesso, a raggiungere grandi obiettivi sul palcoscenico importante".

Su Cristiano Ronaldo. "E' stato come tutti, la prima volta che mi hanno incontrato, con un'ottima accoglienza. E' uno dei più grandi sul campo ma per il resto è un uomo normale: sa rompere il ghiaccio e farti sentire a tuo agio. C'è una sensazione di grande famiglia alla Juventus, qui l'obiettivo è comune: vincere partite e trofei. Tutti sono concentrati e indirizzati sull'obiettivo e sulla strada".

Sull'emozione di essere alla Juventus. "A diciassette anni sono entrato all'Arsenal dal Cardiff ed è stata una sensazione forte, diversa. Adesso devo provare le mie qualità a nuovi compagni, tifosi, allenatori. Però ora gioco da tanto tempo, ho coscienza delle mie qualità, è una questione di metterle in mostra".

Sull'infortunio. "E' stato frustrante finire così l'esperienza all'Arsenal e iniziare alla Juventus da infortunato. Volevo giocare la finale d'Europa League ma non ce l'ho fatta. Adesso sto bene, sono orgoglioso del primo gol e di aver giocato tre gare l'ultima settimana. C'è tanto da fare e da migliorare ma per fortuna posso crescere e diventare più forte, star meglio e cercare di avere una stagione di successi".

Sulla lingua italiana. "E' importante impararla. Tutte le riunioni sono in italiano, la maggior parte dei ragazzi lo parla. Però non è solo per il calcio, quando vai al ristorante o dal benzinaio, alcuni non parlano inglese. E' importante per entrare al meglio nella cultura: qualche parola in allenamento la sto imparando, spero di averne presto padronanza".

Su Sarri. "Di lui ho avuto davvero un'ottima impressione. Ha nuove idee per le quali stiamo lavorando duramente per mettere in pratica. Ancora non sta andando del tutto come vorremmo ma per altri lati sì. Pian piano stiamo migliorando e implementando la crescita sui ruoli e sulle responsabilità da prendere".

Sulla Juventus. "Il club ha dominato a lungo. Sappiamo che le altre sono migliorate e che stanno cercando di mandarci via dal trono. Però lottiamo e cerchiamo di vincere, è il nostro obiettivo".

Sulla sfida con l'Inter e su Sanchez. "L'Inter è migliorata in questa stagione. Con Conte sono organizzati e devono ancora perdere punti. Sarà difficile. Hanno grandi giocatori, incluso uno che conosco bene da tempo come Alexis. Dobbiamo star attenti a lui, e agli altri che hanno, dobbiamo giocare al top per raggiungere il risultato che vogliamo".

Sulla Champions League. "E' molto importante per noi. La Juventus è stata dominante in campionato per anni, per fortuna, sul lungo raggio, le cose tornano e possiamo vincere".