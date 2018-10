Inter-Milan delle bandiere: Maldini, Zanetti e numeri inarrivabili

Inter-Milan in numeri: il pazzesco equilibrio nella storia del derby

69 a 64. Con uno scarto bassissimo, dunque, se consideriamo pure i 64 pareggi nella storia tra Inter e Milan. Dal 1909 a oggi, 109 anni di scontri tra le due formazioni milanesi, la bilancia pende dalla parte dei nerazzurri soprattutto per quanto riguarda le gare in Serie A. In quanto...