Inter-Milan e i gol lampo: Pato flash ma il record resta di Mazzola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Papero ci ha provato. Nei tempi moderni, Alexandre Pato è stato il giocatore a segnare il gol più veloce della storia dei derby tra Inter e Milan ma quei 43 secondi sono ben distanti dalle reti lampo del passato. Sandro Mazzola siglò una rete in soli 13 secondi nell'Inter-Milan 1-1 del 24 febbraio del 1963, solo un secondo in meno di Roberto Boninsegna dieci anni più tardi. Il più veloce del Milan? Meglio di Pato ha fatto, nel '61, record poi abbattuto da Mazzola, José Altafini, in rete dopo 25 secondi.