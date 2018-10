Inter-Milan in gol: Shevchenko più di tutti. Solo in 5 in doppia cifra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' l'ucraino Andriy Shevchenko il miglior marcatore della storia dei derby di Milano. La punta del Milan ne ha segnati ben 14 nella stracittadina, uno in più di Giuseppe Meazza che ne ha fatti 12 in nerazzurro e anche 1 in rossonero. Al terzo posto una coppia, uno per squadra: lo svedese Gunnar Nordahl per il Milan, l'ungherese Istvan Nyers per l'Inter, a quota 11. A 10 c'è Enrico Candiani che ne ha fatti 7 per l'Inter, 3 per il Milan. Solo in cinque sono in doppia cifra mentre staccati, a 7, ci sono Josè Altafini, Alessandro Altobelli, Roberto Boninsegna, Benito Lorenzi e Louis Van Hege. Tra i giocatori in attività c'è solo Zlatan Ibrahimovic a quota 6, 2 con l'Inter e 4 col Milan nelle posizioni più alte.