Inter-Milan in numeri: il pazzesco equilibrio nella storia del derby

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

69 a 64. Con uno scarto bassissimo, dunque, se consideriamo pure i 64 pareggi nella storia tra Inter e Milan. Dal 1909 a oggi, 109 anni di scontri tra le due formazioni milanesi, la bilancia pende dalla parte dei nerazzurri soprattutto per quanto riguarda le gare in Serie A. In quanto a reti totali, anche qui, l'equilibrio è di quelli impressionanti. 256 a 258 è la storia di due squadre sempre sulla cresta dell'onda e l'una contro l'altra. Una prima, poi l'altra, sempre a sfidarsi per le alte vette del calcio italiano. E domenica ci riproveranno, anche se oggi l'Olimpo è da sette anni occupato dalla Juventus.

Partite totali 197

Vittorie Inter 69

Vittorie Milan 64

Pareggi 64

Reti Inter 256

Reti Milan 258

Partite totali in Serie A 168

Vittorie Inter 62

Vittorie Milan 51

Pareggi 54