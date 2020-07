Inter, sogno o utopia? - Da Bartomeu almeno quattro conferme nel 2020: "Messi resta e rinnova"

"Messi rinnoverà e finirà la sua carriera al Barcellona". Nonostante il rapporto - raccontano in Spagna - ormai incrinato tra la Pulga e il presidente blaugrana Josep María Bartomeu, proprio dall'attuale numero uno del club catalano continua ad arrivare lo stesso, identico, messaggio sul futuro della stella argentina. Oggi, ieri e, probabilmente, anche domani.

Queste tutte le dichiarazioni pubbliche sul tema Messi da parte del presidente Bartomeu nel 2020:

Intervista a Bartomeu su Mundo Deportivo del 26 luglio 2020: "Non so se tra lui e Setien ci siano dei problemi, ma posso dire che ho parlato a lungo con entrambi e nessuno dei due mi ha rivelato il contenuto della discussione. Messi è ambizioso, tutte le critiche che muove sono tese al miglioramento del club. Ha detto più volte di voler chiudere qui la sua carriera e sono sicuro che così sarà".

Intervista a Bartomeu su TV3 del 13 luglio 2020: "Abbiamo parlato, stiamo parlando e parleremo con Messi. Vuole finire la sua carriera qui, rinnoveremo di sicuro, non ho dubbi che continuerà qui".

Intervista a Bartomeu su RAC1 del 7 luglio 2020: "Messi ha ancora tanti anni da calciatore davanti a sé e noi abbiamo il dovere di rinnovargli il contratto, è il migliore della storia. Leo ha detto tante volte che vuole ritirarsi al Barça: andrà proprio così, non ho alcun dubbio. Ho parlato con lui anche sabato scorso. Mi confronto coi nostri giocatori molto spesso, non solo con Messi".

Intervista a Bartomeu su Movistar TV del 6 luglio 2020: "Leo ha detto un'infinità di volte che vuole terminare la sua carriera qui al Barça. Non spiegherò i dettagli di ciò che ci diciamo ogni settimana. Adesso siamo concentrati sulla Liga e sulla Champions League".

A giurare amore al Barcellona, dicendosi più che disposto a legarsi a vita al club culé, era stato poi anche lo stesso Messi in un'intervista concessa a fine febbraio ai taccuini di Mundo Deportivo.

Intervista a Messi su Mundo Deportivo del 20 febbraio 2020: "Non riesco a pensare di andarmene dal Barcellona. Se il club vorrà, non avrò problemi a restare. Voglio vincere un'altra Champions e continuare a vincere la Liga. Se vogliamo la Champions in questa stagione dobbiamo crescere molto. Per adesso non basta questo livello".