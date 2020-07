Inter, sogno o utopia? - La posizione dell'entourage di Messi non cambia: in testa ha solo il Barça

"L'Inter fa sul serio per Messi". Il programma televisivo spagnolo El Chiringuito de Jugones, questo pomeriggio, ha acceso ulteriormente il dibattito intorno al futuro della Pulga. "La sua relazione con Bartomeu è pessima - ha aggiunto il presentatore Josep Pedrerol - e il giocatore non si sente sostenuto dal club".

Lionel Messi rinnova a vita coi blaugrana o tenta invece un'ultima (milionaria) sfida professionale in un altro campionato? Questo è il dilemma. Per ora, tuttavia, solamente a livello mediatico, visto che dall'entourage del campione argentino, così come sulle principali testate filo-Barcellona, ribadiscono che con l'Inter non c'è niente di niente e che sarà pressoché impossibile vederlo in Serie A.

Nessuna trattativa, nessun contatto, nessun collegamento tra Lionel Messi e l'Inter: è questo il messaggio arrivato a TMW, anche in questi minuti, dalle fonti più vicine alla stella del Barça. Che resta sì in scadenza di contratto nel 2021, che resta sì (come non potrebbe esserlo?) la grande ambizione di Suning, ma che al momento fa sapere a tutti di avere in testa solo la squadra della sua vita. Realtà o solite smentite di rito?