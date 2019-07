Inter sulle spine - Oltre i casi noti: almeno 4 esuberi ancora da piazzare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle prime settimane di giugno il mercato in uscita dell'Inter ha vissuto giornate intense, soprattutto legate ai giovani capaci di generale plusvalenze. Dal 1 luglio, poi, la fase operativa si è spostata sugli acquisti, con i casi Icardi-Nainggolan presenti sullo sfondo, seppur cristallizzati. Nel mezzo anche tante trattative per sfoltire la rosa (Conte vuole un gruppo di 22-23 giocatori) ancora non arrivate alla fase conclusiva.

Abbondanza in difesa e a centrocampo - I nomi usciti in ottica cessione sono tanti e capaci di portare nelle casse nerazzurre milioni buoni da reinvestire sul mercato: il primo indiziato alla partenza sembrava essere Miranda: l'arrivo di Godin ha ulteriormente ridotto i suoi spazi e le squadre che si sono mosse sono diverse. Dal ritorno in Brasile al Monaco, dalla Roma allo Jiangsu. Ma ancora nessuno di questi ha chiuso l'operazione. Discorso simile per Joao Mario e Dalbert: il primo piace a Monaco e Wolverhampton, ma anche in questo caso la richiesta nerazzurra ha sempre spaventato le pretendenti. Il secondo invece sembrava ad un passo dal Lione (che aveva offerto 15 milioni). Ma ad oggi è ancora in gruppo anche per via della questione Perisic e della mancanza di alternative a sinistra. Chiusura con Borja Valero e Roberto Gagliardini: per entrambi si è parlato di un interessamento della Fiorentina e, per lo spagnolo, di un ritorno in patria. Piste ancora percorribili ma che ad oggi non hanno portato novità di rilievo.