Inter sulle spine - Quali giocatori si sono svalutati negli ultimi mesi

L'Inter come noto sta incontrando non pochi problemi nella ricerca di uno, anzi due, centravanti titolari da regalare ad Antonio Conte. I nomi in ballo sono noti e ampiamente discussi, ma per dare l'affondo decisivo gli uomini mercato nerazzurri devono prima chiudere qualche cessione di spicco. Una conditio sine qua non per dare il via alla seconda, e probabilmente più importante, fase di mercato.

Cessioni, ma a quale prezzo? - A inizio estate la società nerazzurra, per bocca di Beppe Marotta, è stata chiarissima: Mauro Icardi e Radja Nainggolan non rientrano nel progetto tecnico in vista della stagione 2019/2020. E sono quindi sul mercato. Una mossa che da un lato avrebbe voluto far uscire allo scoperto le varie pretendenti, ma che dall'altro ha avuto l'effetto boomerang di abbassare le quotazioni e dilatare i tempi. Perché le squadre interessate, che pur esistono, ancora non hanno messo sul piatto proposte economicamente allettanti. Anzi. E col passare delle settimane la situazione difficilmente potrà migliorare per l'Inter che già oggi ha visto deprezzarsi in modo pesante i cartellini dei due diretti interessati: come noto Icardi ha una clausola da 110 milioni e oggi la società tratta il suo addio sulla base di 60/70 milioni cash. Ma alla fine, visto lo stallo attuale, è probabile che debba scendere ulteriormente nelle richieste. Discorso simile, seppur su parametri diversi, per il Ninja: arrivato la scorsa estate per complessivi 39 milioni, dopo una sola stagione il suo valore di mercato si è praticamente dimezzato.

Rebus Perisic - Il croato nelle scorse settimane sembrava potesse incarnare le giuste qualità dell'esterno a tutta fascia chiesto da Conte. Ma già dopo la prima stagionale l'ex ct ha messo in dubbio questa eventualità. E oggi anche Ivan Perisic può finire nell'elenco dei partenti. Ma a quale cifra? Lo scorso anno la trattativa con lo United era impostata su una base di circa 60 milioni di euro. Prenderne poco più della metà, oggi, sarebbe quasi un successo.