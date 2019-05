Intrigo Internazionale Fiorentina: cercasi acquirenti ma c'è il rischio B

Intrigo Internazionale. Prendiamo in prestito il titolo del film di Orson Welles per provare a dare una rapida ed efficace descrizione del tran tran che si sta scatenando intorno alla Fiorentina e alla sua proprietà, movimenti che richiamano investitori esteri e località lontane. Ormai da qualche anno a questa parte i Della Valle hanno smarrito gran parte del consenso nella piazza di Firenze, e quest'anno il sentimento negativo è deflagrato, in concomitanza con le pessime prestazioni, soprattutto nella seconda parte di campionato, della squadra. La famiglia alla guida della Fiorentina dal 2002 viene raccontata come disposta a cedere la società, a patto però che a comprare vi siano acquirenti solidi, che forniscano garanzie. Due sono i nomi più in voga nelle ultime ore: Rocco Commisso e lo sceicco Al-Thani. Il primo magnate italo-statunitense già accostato ad una possibile operazione con il Milan tempo fa, il secondo invece emiro qatariota associato anche alla Roma da qualche settimana a questa parte. In attesa di capire se certe voci abbiano o meno fondamento, la squadra ha ancora da guadagnarsi la permanenza nella massima categoria, e dovrà farlo domenica sera contro il Genoa del figliol prodigo Prandelli, il quale torna per la prima volta da avversario in quel Franchi in cui ha fatto tanto bene. Inevitabile che ancor prima di delineare possibili traiettorie future, resti da capire se si parlerà di una squadra iscritta alla Serie A o alla Serie B.