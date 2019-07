Sulla stampa scozzese si fa il punto della situazione attorno al futuro di Kieran Tierney, terzino sinistro del Celtic. Secondo quanto riportato dal quotidiano The Scottish Sun il Napoli in queste ore starebbe perdendo terreno nei confronti dell'Arsenal, altro club interessato al giocatore, a causa dei problemi riscontrati nella cessione di Mario Rui. Senza l'addio del portoghese i partenopei non possono dare l'affondo decisivo per lo scozzese che sembra avvicinarsi sempre di più a Londra.

Dalle pagine del Daily Record, però, si apprende che anche la corsa dei Gunners verso Tierney non sembra essere così semplice. Il tabloid parla infatti di una terza offerta rifiutata dal club di Glasgow per il giocatore. Una posizione che ha indispettito l'Arsenal tanto da fermare, almeno per il momento, l'offensiva di mercato per il laterale. Dai Gunners, si legge, non vi sarà un'altra offerta ufficiale per il calciatore.