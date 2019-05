Ipse dixit - Dal Boca Jrs. alla tessera del poliziotto: De Rossi, mai banale

© foto di Federico Gaetano

Mai banale. Se, nel momento di raccontare l'addio di Daniele De Rossi alla Roma il rischio è quello di scadere nella retorica, il primo a non averlo corso in carriera è stato proprio il capitano giallorosso. Che non si è fatto mai problemi a dire la sua. Anche quando poteva sembrare scomoda.

Una sola carriera per la Roma

“Ho un solo rimpianto, quello di poter donare alla Roma una sola carriera”. (Dalla sua autobiografia)

Una Roma da baciare

"La Roma la amo troppo, viene dopo mia figlia. Non è ruffianeria. Quando segno non posso fare le orecchie alla Toni, non ci riesco. Mi viene da baciarla la Roma". (Intervista post partita, 27 marzo 2010)

Al Real Madrid non si dice no

"Per me quello di andare via non sarebbe un sacrificio né un gesto d'amore. Dovessi avere la fortuna di diverse offerte tra cui scegliere, di fronte al Real Madrid non ci sarebbe nemmeno il dubbio. In Italia non giocherei mai con un'altra squadra, andare all'estero sarebbe un'esperienza importante". (Conferenza stampa, 26 maggio 2010)

La tessera del poliziotto

"Sono contrario alla tessera del tifoso, non mi piacciono le schedature e poi in alcuni casi viste le ultime vicende servirebbe anche la tessera del poliziotto. Il calcio italiano è ostaggio di tante cose: delle tv, degli sponsor e anche degli ultrà, dipende dalle piazze. Ma i tifosi sono la parte positiva, una parte importante del calcio". (Conferenza stampa, 26 maggio 2010)

Il sogno Boca Juniors

"Chiudere la carriera in America è una mia piccola fissazione, spero di riuscirci. Anzi, da piccolo sognavo di giocare un Boca Junior-River Plate con la maglia del Boca, squadra per cui simpatizzo sin da quando ero piccolo. Un derby contro il River lo giocherei volentieri". (Intervista a Roma TV, 23 gennaio 2015)

I maiali col microfono

"Stare accanto a Francesco (Totti, ndr) per un'intera carriera, a quello che verrà ricordato come il giocatore più grande della storia, non è normale. In questa città un po' strana qualcuno ha provato a raccontare la storia di me e di lui contro, per dare forza alle sue tesi...ma sono maiali col microfono e restano maiali col microfono". (Intervista a Roma TV, 23 gennaio 2015).

Chi me l'ha fatto fare?

"Roma ti offre molte cose belle, ma ti offre anche molti momenti in cui pensi: chi me l’ha fatto fare? Chi ti dice che non c’ha mai pensato, dice una bugia. Una grande bugia, perché Roma quei momenti li offre eccome. E a volte te li sei meritati". (Intervista a Rivista Undici, aprile 2017)