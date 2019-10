© foto di Giacomo Morini

"Tutta la famiglia era interista, sono cresciuto con il coro 'Con Beccalossi e Pasinato, vinceremo il campionato' poi la mia professione mi ha portato a percorrere altre strade ma la fede è nerazzurra". Ipse dixit. Stefano Pioli, mica uno a caso. Tre anni fa, al primo giorno da tecnico nerazzurro, il parmense si presentò così ai canali ufficiali della sua nuova società.

Un interista al Milan. Nella stagione di Conte alla guida dell'Inter, o Sarri a condurre la Juventus, quasi non fa notizia. Anche perché, effettivamente, salva quella parentesi durata meno di una stagioni, Pioli non ha legato la sua carriera professionale ai colori del Biscione. Con i tifosi in subbuglio in vista del suo arrivo al posto di Marco Giampaolo, però, la fede nerazzurra professata in famiglia e sin da piccolo non gioca certo in favore dell'allenatore chiamato a risollevare le sorti di un Diavolo raramente così in difficoltà, anche negli anni bui recenti.