Ipse dixit - Tutte le frasi di Wanda Nara. Fino al comunicato dell'Inter

L'Inter ha comunicato questa mattina che Mauro Icardi non è più il capitano dell'Inter. Il tweet arrivato questa mattina è un fulmine a ciel sereno e arricchisce di un nuovo, importante capitolo la telenovela relatativa al rinnovo del contratto dell'ormai ex capitano nerazzurro.

Qui ricostruiamo la vicenda con le dichiarazioni più significative di Wanda Nara, moglie e agente dell'Inter, culminate con le frasi di domenica scorsa a 'Tiki Taka' e che hanno scaturito la decisione dell'Inter di togliere la fascia a Icardi e di assegnarla a Samir Handanovic.

7 ottobre 2016 - "F.C. Internazionale è felice di annunciare il rinnovo del contratto del capitano nerazzurro Mauro Icardi, che continuerà a vestire i nostri colori fino al 30 giugno 2021". Con questo comunicato, più di due anni fa l'Inter rendeva noto il rinnovo del contratto di Mauro Icardi: accordo da 4.5 milioni di euro netti a stagione a salire, con clausola di uscita valida solo per l'estero. Una clausola che per la prossima estate è stata fissata a 110 milioni di euro.

17 ottobre 2016 - Pochi giorni dopo l'ufficialità del suo rinnovo fino al 2021, Wanda Nara in una intervista al 'Corriere della Sera' conferma che quel rinnovo arrivò a seguito di una importante offerta, quella del Napoli che doveva sostituire Gonzalo Higuain. "Le occasioni ci sono state la scorsa estate, lui ha scelto di restare proprio per il rapporto che ha con i tifosi, perché è attaccato all'Inter. Non vuole dover ricominciare tutto da capo. La fascia non è mai stata in discussione: è e resta il capitano dell'Inter, ci tiene troppo".

7 aprile 2017 - Sono giorni tranquilli dal punto di vista del contratto. Però Wanda Nara, già 5-6 mesi dopo l'accordo, comincia a sottolineare come il valore di Icardi sia in costante crescita. "Sono l'unica moglie che fa guadagnare suo marito - disse in una intervista al settimanale 'Gente' -. E' passato da valere 14 milioni a valerne 250".

25 settembre 2017 - Poco meno di un anno dopo il rinnovo del contratto, acque ancora calmissime sul fronte rinnovo. Così, a margine della presentazione del suo libro, si espresse sul tema: "Pochi mesi fa abbiamo fatto un rinnovo e siamo felici, per adesso stiamo benissimo così", disse Wanda Nara.

30 novembre 2017 - Passano un paio di mesi e le strategie iniziano a mutare. Wanda Nara fa sapere all'Inter di volere un nuovo adeguamento contrattuale anche a causa delle tante offerte rifiutate: "Mi sono arrivate delle chiamate. Ma preferisco non dire da quali club. Il suo valore? Minimo 200 milioni di euro". L'idea di Wanda Nara è chiara: fare di Icardi il giocatore più pagato della Serie A.

15 dicembre 2017 - Si inizia a parlare di Real Madrid. La trattativa per il rinnovo del contratto è partita e Wanda Nara, ospite di 'Verissimo', sul tema si esprime così: "Non si sa nulla sul Real Madrid, non dico no e non dico sì. Se fosse per Mauro, lui rimarrebbe all’Inter per tutta la vita, ma poi ci sono altre cose e non si sa, speriamo di sì".

22 febbraio 2018 - La trattativa per il rinnovo del contratto va avanti e Wanda Nara fa il punto nel corso di una intervista al 'Corriere dello Sport': "Ausilio sa quello che penso e io so cosa pensano lui e la società. In quest’ultimo periodo si sono avvicinate un paio di squadre importanti che hanno mostrato di apprezzare Mauro. E io che mi occupo del suo futuro devo almeno ascoltarle, valutare le condizioni e la situazione".

Molto pacata l'immediata replica di Walter Sabatini, allora dirigente dell'Inter: "Le aggiungerei al novero delle divagazioni che sarebbe meglio evitare".

20 marzo 2018 - Circa un mese dopo, la 'Gazzetta dello Sport' dedica la sua prima pagina a Wanda Nara. Che anche in quella occasione torna sulla trattativa per il rinnovo del contratto: "Siamo fiduciosi sul rinnovo e quando incrocio il direttore allo stadio ridiamo e scherziamo. Gli faccio la battuta: ogni giorno che passa vale sempre di più".

22 maggio 2018 - Icardi non ha ancora rinnovato e Wanda Nara, con l'avvicinarsi della sessione estiva di calciomercato, avverte l'Inter forte della clausola da 110 milioni di euro: "Ci sono alcuni grandi club disposti a pagare la sua alta clausola rescissoria che, a dire il vero, considerando le cifre che girano nel mondo del calcio, non è neanche così pazza per un giocatore come lui. Ci sono molti club che stanno facendo pressioni, ma la priorità è l'Inter e per questo ci sarà un incontro con il direttore sportivo perché la mia priorità oggi è quella di restare qui. Adesso c’è questa situazione di rinnovo o di partenza. La mia priorità è quella di rimanere a Milano per risolvere queste cose e poi fare una vacanza. Mauro ha bisogno di riposo".

1-15 luglio 2018 - Sono i giorni in cui è valida per l'estero la clausola da 110 milioni di euro valida solo per l'estero. C'è il Real Madrid, ma il giocatore fa la scelta di restare all'Inter anche senza rinnovo di contratto. E Wanda Nara, in quei giorni decisivi, non lascia dichiarazioni sul tema. Anche perché ufficiosamente la trattativa con l'Inter sembra vicina alla chiusura.

4 settembre 2018 - Wanda Nara, ospite di Tiki-taka, svela che nella precedente sessione di calciomercato da poco conclusa era arrivata un'offerta allettante: "L'ha cercato la Juventus, poi ha preso Cristiano Ronaldo, che era il primo obiettivo. Sicuramente Mauro poteva essere un'alternativa".

28 novembre 2018 - La trattativa per il rinnovo del contratto non si chiudere e Wanda Nara, al 'Corriere dello Sport', si esprime così sul tema: "Rinnovo? Non è il momento di parlarne. Io non ho mai detto o chiesto nulla, ogni rinnovo è stato fatto quando la società lo ha proposto a Mauro. Io posso preferire Milano a Londra, a Madrid, o a Parigi, ma io non conto nulla. Alla fine è sempre l’Inter a decidere. Anche se di offerte ne arrivano, questo sì. Adesso, peraltro, ci sono impegni più importanti a cui pensare. Sono molto scaramantica e non voglio rivelare cosa mi ha detto Mauro, ma è tranquillissimo".

18 dicembre 2018 - E' l'ultima dichiarazione ufficiale di Wanda Nara sul tema, anche quella più significativa. Durante 'Tiki taka', Wanda Nara attacca pubblicamente l'atteggiamento della società: "Nessuno alza il telefono per chiedere a me. Icardi deve fare un rinnovo che io per prima voglio, ma non si devono tirar fuori storie inesistenti che Mauro non ha mercato o che il club è nervoso con me. Il club mi ha contattato a Champions in corso per il rinnovo di Icardi e io ho risposto che prima bisognava chiudere il girone e poi se ne sarebbe riparlato. Io per prima ho pianto per il mancato passaggio agli ottavi". Poi il retroscena: "Questa estate l’Inter voleva mandare Icardi alla Juventus, è stato Mauro a voler restare rinunciando anche a più soldi. Anche io l’ho fatto. A Torino lo volevano in coppia con Ronaldo".

Poche ore dopo la replica di Piero Ausilio: "Siete stati tirati dentro da queste dichiarazioni folkloristiche. Il contratto? L'Inter vuole rinnovare, questo sì".

9 gennaio 2019 - Tyc Sport, quotidiano argentino, fa sapere che Wanda Nara e Mauro Icardi hanno preso una decisione: non rinnoveranno il contratto con l'Inter. Successivamente ad 'AS' la stessa Wanda Nara conferma l'indiscrezione: "Il rinnovo di Icardi con l'Inter ad oggi è molto lontano. Ci sono molto importanti club interessati a mettere sotto contratto Mauro, ovvero i due club più importanti di Spagna con i quali abbiamo ottimi rapporti, più una squadra inglese e una francese. Siamo lontani dal raggiungere un accordo, le cifre di cui si parla in Italia non sono vere; ancora non abbiamo ricevuto una proposta soddisfacente dall'Inter".

12 gennaio 2019 - La Gazzetta dello Sport rivela che l'Inter è stufa di trattare con Wanda Nara e che il club nerazzurro vorrebbe discutere del rinnovo del contratto con un altro rappresentante. Questa la risposta: "Nessuno si può permettere di entrare nelle mie vicende familiari, riportando notizie false e tendenziose. Gazzetta, la mancanza di rispetto nei confronti di un signore come Icardi presente al vostro ultimo evento e sempre disponibile con voi è veramente vergognoso".

18 gennaio 2019 - Le due parti tentano un riavvicinamento. S'avviano i primi contatti per fissare una data, ma l'incontro ancora non è arrivata e tramite social Wanda Nara manda questo messaggio: "Mi piace la gente che parla 3 lingue: in faccia, diretto e con le palle". Lo stesso giorno, a Wanda Nara viene assegnato da 'Striscia la Notizia' il Tapiro d'Oro e lei sulla questione contratto risponde così: "Si, rinnova, rinnova...".

28 gennaio 2019 - Il primo incontro è andato in scena. E a 'Tiki taka' Wanda Nara commenta così il summit: "Non abbiamo parlato di cifre, l’Inter adesso ha altre priorità. Mauro è il capitano: lui dice sempre che vuole lasciare il protagonismo da parte, vuole aiutare la squadra. Marotta mi piace, mi sembra una persona sincera e oggi lo ha dimostrato. E’ quello di cui abbiamo bisogno, nel calcio c’è ipocrisia, lui ti guarda in faccia e ti dice la verità e in questo mondo non siamo abituati".

11 febbraio 2019 - Wanda Nara torna all'attacco e chiede alla squadra di tutelare maggiormente il suo capitano: "Nell'incontro non ho parlato del rinnovo, quando la società mi ha chiamato era per conoscersi meglio e per parlare di altre cose. Escono tante cavolate intorno a Mauro, per esempio una multa inesistente o Icardi seduto a vedere una partita accanto all'ex capitano Zanetti e a Piero Ausilio (il Clasico River-Boca ndr). Vorrei che Mauro fosse più tutelato dalla squadra. Non si capisce se queste cose siano cattiverie che vengono da dentro o da fuori".

13 febbraio 2019 - Questo il tweet dell'Inter: "Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir Handanovic"