Irriverente, problematico, vecchio. Eppure il Napoli ha bisogno di Mertens

Irriverente. Come la battuta sui soldi che la società gli chiederebbe se parlasse in zona mista. Problematico. Perché il suo era un caso aperto da ben prima che scoppiasse il caos. Ci sono tanti aggettivi per descrivere Dries Mertens. Alcuni magari negativi, appunto. Non fosse che il belga resta, ancora una volta, e non di poco, l’uomo in più del Napoli. Quello che fa la differenza, segna, tira avanti la carretta.

È il miglior marcatore degli azzurri. Con la rete di Anfield, è salito a quota 8 reti in questa stagione. In Champions, i suoi gol sono coincisi con le migliori partite del Napoli: andata e ritorno contro il Liverpool, più la vittoria di Salisburgo. Alla faccia del vecchietto in scadenza di contratto che insegue offerte milionarie dalla Cina: carta d’identità alla mano, avrà pure una forza contrattuale limitata. Ma in questo momento sembra che il Napoli abbia più bisogno di Mertens di quanto Mertens non ne abbia del Napoli. E, visto che il caos di cui sopra a un certo punto andrà per forza risolto, magari potrebbe essere l’occasione per chiudere anche la questione legata al miglior giocatore di questa squadra.