Italian market, so good! La Premier pesca dal nostro campionato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Pellegrini e Milan Skriniar sono solo gli ultimi possibili affari sull'asse tra Italia e Inghilterra, un viatico di mercato molto caldo nelle ultime stagioni e che potrebbe essere rinsaldato presto, all'apertura del mercato invernale. Basti pensare alla spesa di Chelsea e Liverpool, che in due hanno versato più di cento milioni rispettivamente nelle casse di Roma e Napoli. Non ha lesinato investimenti neanche il West Ham, che ha speso 38 milioni di euro per arrivare a Felipe Anderson mentre l'Arsenal ha vinto la concorrenza di diverse big italiane per arrivare a Lucas Torreira, mentre Lichsteiner è stata una vera "occasione" di mercato.

Manchester United e Chelsea sembrano pronti a compilare assegni piuttosto "grassi" per convincere Roma e Inter a privarsi di due dei migliori giocatori di questo primo scorcio di Serie A: il centrocampista, stando a fonti inglesi, potrebbe attraversare la Manica già a gennaio visto che sui giallorossi c'è sempre la Spada di Damocle della clausola rescissoria di 30 milioni di euro che non consentirebbe a Monchi di declinare offerte. Per convincere Suning a privarsi di una colonna come lo slovacco invece servirà una offerta monstre: 80 milioni potrebbero addirittura non bastare, ma ad Abramovich non mancano certo le argomentazioni per farsi ascoltare da Ausilio e Marotta.