Italiane in Champions - Juve già qualificata, Lazio e Atalanta quasi. All'Inter serve un miracolo

Si è chiusa con le gare di ieri sera un'altra settimana di Champions League, in attesa dell'ultimo turno della fase a gironi in programma già fra sette giorni. Solo un'italiana delle quattro impegnate è già qualificata agli ottavi di finale, tutto aperto invece per le altre tre seppur con situazioni di classifica diverse: vediamole nel dettaglio.

Nessun problema per la Juventus, già qualificata fin dal quarto turno e vincitrice per 3-0 tra le mura amiche contro la Dinamo Kiev anche nel match di ieri sera. I bianconeri si giocheranno così il primo posto del Gruppo G nella finalissima di Barcellona la prossima settimana.

Gruppo G

Barcellona 15

Juventus 12

Dinamo Kiev 1

Ferencvaros 1

È a buon punto anche il discorso qualificazione della Lazio, capace di collezionare quattro punti in due partite (ieri 1-1) con la grande favorita Borussia Dortmund (già qualificata) e attualmente seconda in classifica a -1 proprio dai gialloneri e + 2 sul Club Brugge. La gara casalinga col club belga di martedì prossimo sarà decisiva, ma i biancocelesti avranno a disposizione ben due risultati su tre.

Gruppo F

B. Dortmund 10

Lazio 9

Club Brugge 7

Zenit 1

Situazione simile per l'Atalanta, che martedì ha pareggiato in casa col Midtyjlland ma è comunque riuscita a superare al secondo posto in classifica l'Ajax, sconfitto contemporaneamente a Liverpool. In Olanda ai nerazzurri basterà dunque un pareggio per accedere alle fasi finali insieme ai Reds di Klopp, già qualificati.

Gruppo D

Liverpool 12

Atalanta 8

Ajax 7

Midtjylland 1

Servirà infine un vero e proprio "miracolo" sportivo all'Inter, ultimo in classifica nel Gruppo B nonostante la vittoria ottenuta martedì sera a Monchengladbach. Ai nerazzurri potrebbe di conseguenza non bastare neanche vincere la prossima gara con lo Shakhtar tra le mura di San Siro per passare agli ottavi di finale di Champions.