Italians - Chi sono, dove e quanto giocano gli italiani all'estero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gli italiani che giocano in Serie A sono troppo pochi. Fanno ancora discutere le parole di Roberto Mancini, nuovo ct azzurro che nei giorni scorsi ha lanciato l'allarme relativo alla qualità del nostro campionato, inteso come serbatoio per la Nazionale. Nella giornata di ieri, TMW vi ha regalato Quota azzurra: un approfondimento dedicato agli italiani del nostro campionato. Quanti sono, dove giocano e quante gare hanno disputato finora. Oggi si replica: a partire dalle 11.30 arriva Italians. Chi sono, dove giocano e quanto giocano i calciatori italiani all'estero? Lo scoprirete, ogni mezz'ora, campionato per campionato, sulle pagine di TuttoMercatoWeb!