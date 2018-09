Italians - I 40 anni di Buffon, i 17 di Pellegri: la Ligue 1 si tinge d'azzurro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Parigi, Nizza, Montecarlo. Mica fessi, gli italiani che decidono di giocare in Ligue 1. Che la destinazione sia la Ville Lumière, la Costa Azzurra o il Principato di Monaco, a Buffon & Co non si può certo contestare il buon gusto quanto a nuova residenza.

Gianluigi Buffon, appunto, è l'italiano più rappresentativo di Francia. In assoluto, il calciatore italiano più rappresentativo tra quelli all'estero. Alla tenera età di 40 anni, l'ormai ex capitano di Juventus e Italia ha scelto Parigi come ultimo atto della sua lunga e fortuna carriera. L'obiettivo, o l'ossessione, è comune: Buffon vuole la Champions League almeno quanto il Paris Saint-Germain, che per convincerlo ha usato argomentazioni convincenti anche sotto il profilo economico e d'immagine, visto che il Gigi nazionale, come Neymar, sarà testimonial di Qatar 2022. A guidare il centrocampo del PSG, un altro italiano: Marco Verratti. Che racconta una storia tutta diversa da quella di Buffon: se il portiere ha salutato la Serie A dopo 640 in massima categoria, il centrocampista non ha mai esordito nel nostro campionato di vertice. La strepitosa stagione col Pescara di Zeman in B gli è valsa nel 2012 la chiamata da Parigi, nonostante la corte della Juventus. All'ombra della Torre Eiffel, Verratti è diventato grande: 156 presenze e 5 gol in Ligue 1. Cinque titoli nazionali in sei stagioni. E la sensazione che a livello personale si sia fermato da almeno un paio di annate, ma queste considerazioni sono opinabili.

Buffon per chiudere la carriera, Verratti per esordire in un massimo campionato. Chi invece la Francia la sta vivendo nel pieno della propria vita calcistica, e forse oltralpe ha anche trovato il proprio rilancio, è invece Mario Balotelli. Come gli altri due, SuperMario non ha bisogno di presentazioni. In una carriera che sembra fatta solo di alti e bassi, a Nizza Balo pare aver trovato la stabilità. Arrivato nel 2016 dopo un ritorno non proprio felice al Milan, ha messo a referto 15 gol in 23 presenze nella prima stagione e 18 in 28 gare nella seconda. Numeri da trascinatore assoluto, Nizza terzo e ottavo. Quest'estate sembrava destinato a salutare, cercato da Marsiglia e non solo. È rimasto e ora ha anche ritrovato l'azzurro.

Con Balotelli, a Coverciano c'è anche un giovanissimo. Pietro Pellegri, classe 2001. Tanto talentuoso che spesso ci fa dimenticare quanto sia giovane: arrivato al Monaco a gennaio 2017, dopo la prima mezza stagione di ambientamento in quella attuale giocherà per un posto da titolare. A 17 anni. Intanto, ha già messo a referto il secondo gol più precoce nella storia della Ligue 1, secondo soltanto a quel fenomeno assoluto che risponde al nome di Kylian Mbappé. Quanto all'accoglienza a Montecarlo, ci avrà pensato Andrea Raggi. Dopo aver lottato per imporsi in Serie A, nel 2012 il difensore classe '84 ha accettato la corte del Monaco, all'epoca in Ligue 2. Di quella squadra, lui e Subašić sono gli ultimi superstiti. A Montecarlo, Raggi ha scoperto la gioia di vincere un campionato e quella di giocare in pianta stabile in Champions League. In questa stagione, deve ancora esordire in Ligue 1, fermato da un piccolo problema fisico. È già sceso in campo quattro volte da titolare, invece, Antonio Barreca, per il quale il Monaco ha investito 10 milioni di euro. Terzino sinistro, classe '95, l'anno scorso ha dovuto affrontare diversi problemi fisici. Di lui si parla benissimo da tanti anni, ma non ha ancora trovato la consacrazione e l'azzurro. Che la Francia porti bene anche al giovane torinese?

