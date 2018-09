Italians - Marchisio raggiunge Bocchetti in Russia. Canteranno "Felicità"?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al Bano e Toto Cutugno vanno forte, dalle parti di Mosca. L'amore dei russi per l'Italia e gli italiani, però, non si ferma alla musica. Negli ultimi anni, hanno visto il loro nome scritto in cirillico protagonisti del nostro calcio come Luciano Spalletti, Roberto Mancini e Domenico Criscito, tutti coi colori dello Zenit. Ma anche Massimo Carrera, che da allenatore dello Spartak Mosca ha vinto il campionato.

L'ultimo arrivato, però, è Claudio Marchisio. Dopo 25 anni in bianconero, il Principino ha infatti sposato la causa dello Zenit San Pietroburgo. Contratto biennale da 3 milioni di euro a stagione, la maglia numero 10, la certezza di non incontrare la Juventus in alcuna competizione: questi alcuni degli elementi che hanno convinto il centrocampista a trasferirsi in Russia. Annunciato solo pochi giorni fa, siamo ancora in attesa del suo esordio con la nuova maglia.



Marchisio non è solo: da anni gioca ormai in Russia anche Salvatore Bocchetti. Classe '86, in Serie A ha vestito le maglie di Ascoli, Genoa e Milan. Prima avventura russa nel 2010, con la chiamata del Rubin Kazan, che sborsa quasi 10 milioni di euro per lui. Tre stagioni da protagonisti, poi arriva lo Spartak Mosca, con cui gioca da gennaio 2013 a gennaio 2015, senza riuscire a conquistare un posto da titolare a tutti gli effetti. Nel 2015 lo richiama in Italia il Milan, ma è un avventura fugace: a fine stagione torna allo Spartak, dove va ancora meglio. 28 presenze nella stagione 2015-2016, in quella successiva scende a 12 ma con Carrera in panchina vince il campionato. In questa stagione, tre gare da titolare su sei, intervallate da un piccolo infortunio. Lo zar di Napoli, comunque, pare intenzionato a vivere una stagione da protagonista. Piccolo dettaglio: con il trasferimento in Russia ha visto sfumare l'azzurro. Ultima presenza nel 2010: vincere il campionato non basta.

