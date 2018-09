Italians - Quanti sono, dove giocano e quanto valgono

Italians: vi abbiamo raccontato così le gesta, i numeri, la presenza dei calciatori italiani sparsi in giro per il mondo. Tantissimi: sono, in tutto, 1936. E giocano davvero ovunque: la compagine più folta in Germania, con ben 866 nostri connazionali (la maggior parte italo-tedeschi). Ma c'è davvero tutto: Vanuatu, Porto Rico, India, Brasile, Gibilterra, Taiwan. Un panorama variegato, tra campioni e girovaghi del gol. Italia, paese di emigranti, si diceva un tempo.

I CALCIATORI ITALIANI ALL'ESTERO: DOVE GIOCANO, QUANTI SONO E QUANTO VALGONO (dati Transfermarkt, valore espresso in euro)

Germania 866 Valore complessivo: 21,03 milioni

Svizzera 573 Valore complessivo: 8,8 milioni

San Marino 154 Valore complessivo: 1,95 milioni

Austria 42 Valore complessivo: 225 mila

Malta 41 Valore complessivo: 1,98 milioni

Stati Uniti 31 Valore complessivo: 750 mila

Lussemburgo 28 Valore complessivo: 100 mila

Inghilterra 23 Valore complessivo: 147,83 milioni

Spagna 23 Valore complessivo: 22,95 milioni

Estonia 15 Valore complessivo: 400 mila

Liechtenstein 13 Valore complessivo: -

Portogallo 11 Valore complessivo: 9,7 milioni

Belgio 11 Valore complessivo: 1,5 milioni

Romania 8 Valore complessivo: 2,98 milioni

Scozia 7 Valore complessivo: 400 mila

Canada 6 Valore complessivo: 8,58 milioni

Slovenia 6 Valore complessivo: 600 mila

Svezia 5 Valore complessivo: 452 mila

Bulgaria 5 Valore complessivo: 50 mila

Francia 4 Valore complessivo: 95 milioni

Monaco 4 Valore complessivo: 16,5 milioni

Cina 4 Valore complessivo: 14 milioni

Olanda 4 Valore complessivo: 1,5 milioni

Grecia 4 Valore complessivo: 875 mila

Australia 4 Valore complessivo: 450 mila

Turchia 3 Valore complessivo: 2,8 milioni

Croazia 3 Valore complessivo: 1,5 milioni

Danimarca 3 Valore complessivo: 50 mila

Repubblica Ceca 3 Valore complessivo: 50 mila

Russia 2 Valore complessivo: 9 milioni

Ungheria 2 Valore complessivo: 1,6 milioni

Polonia 2 Valore complessivo: 1,05 milioni

Gibilterra 2 Valore complessivo: 50 mila

Lituania 2 Valore complessivo: -

Israele 1 Valore complessivo: 1,75 milioni

Cipro 1 Valore complessivo: 600 mila

Nuova Zelanda 1 Valore complessivo: 175 mila

Vietnam 1 Valore complessivo: 100 mila

Singapore 1 Valore complessivo: 75 mila

Ucraina 1 Valore complessivo: 75 mila

Albania 1 Valore complessivo: 50 mila

Brasile 1 Valore complessivo: 50 mila

India 1 Valore complessivo: 50 mila

Isole Salomone 1 Valore complessivo: 50 mila

Moldavia 1 Valore complessivo: 25 mila

Sudan 1 Valore complessivo: 25 mila

Costarica 1 Valore complessivo: -

Finlandia 1 Valore complessivo: -

Argentina 1 Valore complessivo: -

Taiwan 1 Valore complessivo: -

Filippine 1 Valore complessivo: -

Irlanda 1 Valore complessivo: -

Irlanda del Nord 1 Valore complessivo: -

Montenegro 1 Valore complessivo: -

Puerto Rico 1 Valore complessivo: -

Vanuatu 1 Valore complessivo: -