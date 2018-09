Italians - Turchia, l'Ankaragucu punta al calcio che conta. Coi gol di Cerci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Saluti Serie A, ce ne andiamo nel calcio che conta". A distanza di quattro anni, quel post Facebook non ha portato benissimo ad Alessio Cerci. Perché il Robben di Valmontone non ha mai più replicato quei due anni spettacolari con la maglia del Torino, in cui davvero era stato il miglior attaccante esterno della Serie A. L'avventura all'Atlético Madrid, tirando le fila, è stata disastrosa. Le parentesi italiane con Milan e Genoa, da sufficienza stiracchiata. Nell'ultima stagione, al Verona, il classe '87 ha giocato con una certa continuità, senza però evitare la retrocessione dell'Hellas. Al calcio che conta, comunque, arriva quest'anno l'Ankaragücü, neopromosso nella massima serie turca: è questa la nuova tappa della carriera di Cerci, trasferitosi al club di Ankara nell'ultimo giorno del calciomercato italiano. Fin qui, poco ma bene: all'esordio ha giocato 11 minuti contro il Kasimpas, sfornando subito un assist.

Cerci ha raggiunto due italiani di lunga frequentazione estera. Curiosamente, entrambi di Roma: al Basaksehir gioca infatti Stefano Napoleoni, classe '86, bomber giramondo scoperto da Boniek quando giocava al Tor di Quinto, poi con le maglie di Widzew Łódź, Levadeiakos e Atromītos. Dal 2016 difende i colori del quarto club di Istanbul: 2 gol in 18 presenze l'anno scorso, 1 in 4 finora. Più a est, nel Caykur Rizespor, gioca invece Davide Petrucci, difensore '91, con una storia davvero particolare. Cresciuto nelle giovanili della Roma, a 17 anni accetta la corte del Manchester United. Non è andata secondo le aspettative: prestiti a Peterborough, Anversa e Charlton. Poi due stagioni al Cluj, dal 2016 è un titolare con il club del Mar Nero. La Turchia, in ultima analisi, per gli italiani è anche un rifugio di Icaro.

Calciatori italiani in Turchia

Alessio Cerci (MKE Ankaragücü)

Stefano Napoleoni (Basaksehir)

Davide Petrucci (Caykur Rizespor)