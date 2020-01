© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

IZ Back. Zlatan Ibrahimovic torna al Milan, oggi lo sbarco, l'accoglienza, le visite, la firma. Domani, alle ore 10, la presentazione a Casa Milan dell'attaccante svedese che ha scelto la numero 21 coi rossoneri. Ibra è rientrato poco fa in albergo, in centro città, dove risiede in queste prime ore. Domani le prime parole davanti alla stampa, la prima conferenza. La nuova presentazione, nell'Ibra II di casa Milan. Seguila, dalle 10, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.