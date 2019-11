Jack, Milan-Napoli è già speciale. Il ritorno al gol e i fantasmi più lontani

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A prescindere da come finirà, Milan-Napoli è già una gara speciale per Giacomo Bonaventura. Titolare per la seconda volta in stagione dopo la trasferta ligure contro il Genoa di ottobre, l'ex atalantino ha trovato il modo di tornare al sorriso. E sfogare tanta rabbia che, immaginiamo, avrà accumulato in corpo.

Non succedeva dal 7 ottobre 2018. È questa la data dell'ultimo gol, prima di quello odierno, di Jack in campionato e più in generale col Milan. Avversario il Chievo. Più di un anno fa, ma quel che conta di più è cosa è successo in questo lasso di tempo. I problemi al ginocchio, lo stop lunghissimo: dopo la rete ai veneti, Bonaventura gioca ancora contro Milan e Betis. E poi, si ferma.

I problemi al ginocchio lo costringono a terminare con grandissimo anticipo la stagione 2018-2019. Una botta non da poco, perché i guai fisici avevano già tormentato la carriera di Bonaventura, soprattutto nell'annata '16-17. Poi il lungo stop: da novembre 2018, il numero 5 del Milan torna in campo il 28 settembre 2019, contro il Torino. È passata una Serie A, è passato Gattuso, è arrivato Giampaolo e di lì a poco passerà anche lui. L'ultima del tecnico abruzzese è anche la prima da titolare in questo campionato per Bonaventura. Che poi si ferma ancora: complice la sosta, quasi un mese di stop fino ai due minuti contro la SPAL e i cinque contro la Lazio. Poi mezz'ora con la Juve, oggi c'è Stefano Pioli che gli ha dato per ora fiducia. Ripagata. Con i fantasmi che, forse, sono un po' più lontani.