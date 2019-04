Juve campione, 11 giornalisti eleggono l'MVP: stravince CR7

© foto di Imago/Image Sport

Chi è stato il migliore della stagione della Juventus in Serie A? Il giocatore più rappresentativo del campionato risulta Cristiano Ronaldo. Questo è il frutto del sondaggio di Tuttomercatoweb.com tra undici colleghi di undici testate diverse, firme che ben conoscono e seguono l'universo bianconero. Il portoghese è stato il Grande acquisto dell'era Andrea Agnelli e l'ha subito ripagato con l'ottavo Scudetto ma, soprattutto, con le tre reti contro l'Atletico. Anche in Serie A, però, è CR7 su tutti. Le preferenze sono praticamente tutte per il portoghese, eccezion fatta per due che sono riservate al grande simbolo della difesa juventina, Giorgio Chiellini. Una, invece, è anche per Mario Mandzukic, il fedelissimo di Massimiliano Allegri.

Filippo Conticello (La Gazzetta dello Sport) - Cristiano Ronaldo

Guido Vaciago (Tuttosport) - Cristiano Ronaldo

Maurizio Crosetti (Repubblica) - Cristiano Ronaldo

Massimiliano Nerozzi (Corriere della Sera) - Cristiano Ronaldo

Gianluca Oddenino (La Stampa) - Giorgio Chiellini

Aurelio Capaldi (RAI) - Cristiano Ronaldo

Enrico Zambruno (JTV) - Cristiano Ronaldo

Giovanni Capuano (Radio 24) - Cristiano Ronaldo

James Horncastle (ESPN) - Cristiano Ronaldo

Valentin Pauluzzi (L'Equipe) - Mario Mandzukic

Romeo Agresti (Goal) - Giorgio Chiellini