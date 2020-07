Juve Campione: Alex Sandro, Danilo, De Sciglio. È l'ora del cambiamento?

Se Juan Guillermo Cuadrado è stato la grande bellezza, l'esplosione inattesa per quanto ha brillato in questa stagione, lo stesso non si può dire degli altri terzini in stagione. Nessuna bocciatura definitiva, in fondo Danilo è arrivato da un anno, Alex Sandro ha galleggiato tra infortuni e un tour de force obbligato e Mattia De Sciglio è stato sin troppo ai box. Però la sensazione è che la Juventus, sugli esterni della difesa, sia prossima a una possibile rivoluzione d'estate, anche a livello di calciomercato e di addii.

Stagione di alti e bassi Le medie voto di fatto steccano Danilo ma l'ex Manchester City è stato costretto a giocare anche da terzino sinistro in emergenza. Si è alternato con Cuadrado e ha dovuto convivere a lungo con un problema fisico che ne ha viziato il rendimento, seppur abbia continuato sempre a giocare. De Sciglio, con le valigie da tempo, ha dimostrato di adattarsi certamente meglio con Allegri che con Sarri. E Alex Sandro ha alternato grandi gare a errori marchiani. Certo, nulla di clamoroso, ma la sensazione è che la Juventus cerchi ora qualcosa di diverso. Almeno per gli ultimi due.