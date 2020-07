Juve Campione, anche capitan Chiellini a quota 9: l'unico sempre presente

Oggi non era in campo, come del resto non lo è stato per quasi tutta la stagione. Ma, nella Juventus che vince il nono Scudetto consecutivo, c’è soltanto un giocatore che c’è sempre stato. E si chiama Giorgio Chiellini: il capitano bianconero è infatti l’unico calciatore della rosa juventina ad aver vinto tutti e 9 i tricolore consecutivi. Lo seguono in questa particolare graduatoria Bonucci, Buffon e Barzagli: tutti fermi a 8. I primi due per i campionati passati lontano da Torino (Milan e PSG), il secondo ovviamente perché ritiratosi alla fine della scorsa stagione. Seguono a quota 7 due ex giocatori della Juve come Lichtsteiner e Marchisio.

I pluriscudettati del ciclo d’oro della Juventus

Chiellini: 9 Scudetti

Barzagli, Bonucci, Buffon: 8 (Barzagli unico a vincerli consecutivamente)

Liechtsteiner, Marchisio: 7

Asamoah, Caceres, Pirlo: 6

Padoin, Alex Sandro, Cuadardo, Dybala, Khedira, Rugani: 5

Pogba, Mandzukic, Pjanic, Rubinho, Sturaro, Vidal: 4

Bentancur, Bernardeschi, De Sciglio, Douglas Costa, Higuain, Marrone, Matri, Matuidi, Pinsoglio, Quagliarella, Szczesny, Vucinic: 3

Benatia, Borriello, Evra, Giaccherini, Giovinco, Isla, Kean, Lemina, Llorente, Morata, Neto Ogbonna, Peluso, Pereyra, Tevez: 2