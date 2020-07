Juve Campione: Bernardeschi sempre al bivio, non si è ancora meritato la 10

Un anno fa, di questi tempi, Paulo Dybala era in uscita e la sua maglia numero 10 pronta a cambiare proprietario. Federico Bernardeschi aveva iniziato ad assaporarne il gusto sulle spalle. Poi l'argentino è rimasto alla Juventus e sappiamo tutti come è andata, mentre siamo qui a chiederci come i bianconeri abbiano potuto pensare di privarsi della Joya. All'ex Fiorentina è rimasto in dote il 33, ma a volte non è solo questione di fredde cifre. Perché il dieci, nel calcio, ha un significato che riesce ad andare oltre: Zidane, per esempio, è stato un grandissimo 10 pur non avendolo quasi mai indossato. Stesso discorso per Kakà, per fare un esempio eccellente.

Bernardeschi ancora non se l'è meritata. Al netto di Dybala e del numero in sé. E anche dei nomi eclatanti qui sopra, che non vogliono essere paragoni. Il carrarino, del dieci, avrebbe la qualità. E a sprazzi lo ha anche dimostrato: è ancora negli occhi la prestazione maiuscola contro il Bologna, che però fa il paio con qualche altra gara da campione. Su tutte, quella contro l'Atlético Madrid una stagione fa. Ecco, lì sembrava essersi avvicinato al numero feticcio. Poi però a Bologna segue Lecce, per un esempio concreto. E i gol in questa Serie A, quella per lui del terzo scudetto consecutivo, sono al momento ancora zero. Troppo poco, per uno che rischia di finire nello stesso imbuto in cui in tempi recenti è rimasto un altro talento eccezionale come Florenzi, sacrificato alla normalità sull'altare della duttilità. I 10, in fin dei conti, non sanno fare tutto e non coprono tutti ruoli. Fanno quasi sempre le stesse cose, ma in maniera così meravigliosa da lasciare a bocca aperta.