Juve Campione: Buffon mette la stella. Dieci scudetti in bacheca per SuperGigi

Nessuno come Gianluigi Buffon. Già prima di ieri, perché il portierone ha staccato da tempo la concorrenza. Ma da ieri può mettersi sul petto una stella tutta sua: il nono scudetto consecutivo per la Juventus rappresenta infatti il decimo, a livello personale, per il suo numero 77.

Tutto inizia nel 2001. Appena arrivato a Torino, Buffon vince subito due volte di fila il tricolore. Poi deve aspettare: ci sarebbero quelli del 2005 e 2006, ma sono rispettivamente revocato e non assegnato. Quindi il terzo arriva ufficialmente soltanto nel 2012, il primo del ciclo d'oro della Vecchia Signora.

Ne ha saltato uno. SuperGigi sarebbe potuto arrivare a quota dieci già un anno fa, ma la stagione al PSG ha rimandato l'appuntamento. Per quanto anche in Francia abbia vinto il titolo. Rientrato in Italia, ecco il decimo Scudetto in carriera: dopo Juventus, Inter e Milan, nell'albo d'oro della Serie A di fatto c'è lui, unico calciatore in doppia cifra. Seguono due compagni di sempre, Bonucci e Chiellini, a quota 9 (il viterbese ne ha vinti 8 con la Juve e 1 uno con l'Inter). Aspettando, ma questo vale per tutta la squadra, l'ennesimo appuntamento con la Champions League.